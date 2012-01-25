Под Одессой жестоко убили заведующую почты

В селе Николаевка Овидиопольского района Одесской области ограблено отделение почты, убита 49-летняя заведующая отделением.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Одесской области.

«Трагедия произошла в тот момент, когда две работницы почтового отделения ушли разносить почту, пенсии, детские выплаты, а заведующая осталась на рабочем месте, - уточнил руководитель Отдела по связям с общественностью Владимир ШАБЛИЕНКО. – Злоумышленником или злоумышленниками нанесены ей несколько смертельных ударов по голове железным предметом».

Почтовое отделение в Николаевке не охранялось, хотя через него и проходили крупные суммы.

«Сколько денег забрано из кассы, пока говорить рано – проводится ревизия», - отметил В.ШАБЛИЕНКО.

Специальная следственно-оперативная группа проводит розыскные мероприятия с целью задержания преступника или преступников.