В СНГ планируется учредить орден к 70-летию Победы

В Содружестве Независимых Государств планируется учредить Почетный орден «70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполкома СНГ, 24 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию проекта решения о подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ.

Проектом предусматривается рекомендовать странам СНГ разработать и принять национальные программы по подготовке и празднованию юбилея Победы, а также памятных событий Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов с участием широких слоев населения.

Документ внесен Координационным советом Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств».

Кроме этого, в проекте решения говорится об учреждении единого Почетного ордена «70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

По традиции в рамках СНГ будет разработан и принят общий План основных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы.

Планируется, что после окончательного согласования экспертами проект решения будет в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав государств Содружества.