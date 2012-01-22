Киевская милиция просит оперативно сообщать об ограблениях

Столичная милиция призывает граждан, в случае, если они стали жертвой ограбления, срочно извещать об этом правоохранительные органы для своевременного и быстрого раскрытия преступления.

Как сообщили УНИАН в Киевском главке милиции, благодаря воплощенной и апробированной недавно системе реагирования "Цунами", в частности, в столице в последнее время удалось повысить уровень задержания грабителей. "Только в течение вчерашнего дня в Киеве благодаря своевременному сообщению пострадавших от ограбления в шести случаях из десяти удалось задержать злоумышленников", - отметили в милиции.