Украинский космический проект реализуется в Бразилии

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в рамках официального визита в Бразилию 21 января встретился с руководством украинско-бразильской компании «Алкантара Циклон Спейс».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, в ходе встречи обсуждалось состояние выполнения общего космического проекта «Циклон-4 – Алкантара», который в настоящее время активно воплощается в жизнь.

Министр отметил, что отмеченный проект является реальным подтверждением стратегического партнерства между Украиной и Бразилией, развитию которого придается важное значение в обеих странах на наивысшем уровне.

«К.ГРИЩЕНКО выразил готовность внешне-политического ведомства Украины и в дальнейшем предоставлять содействие с целью успешной практической реализации проекта», - отметили в Департаменте.