В День Соборности берега Днепра соединят 200-метровым флагом

Общественные активисты соединят берега Днепра крупнейшим флагом Украины - длиной 200 метров.

Акция пройдет в День Соборности, 22 января, на пешеходном мосту в Киеве. "Активисты общественных организаций составят из синей и желтой частей флаг Украины. Длиной он будет 200 метров.

Это будет самый большой флаг, которым когда-либо соединяли берега Днепра", - сообщил один из организаторов, сопредседатель Гражданского движения "Вперед!" Андрей Панаэтов. По его словам, также во время акции запланировано подписание Манифеста гражданской солидарности, в котором активисты со всей Украины зафиксируют свои требования к демократическим силам.

В частности, разъяснил Панаэтов, от оппозиционных сил потребуется совместная работа в период перед выборами, а также привлечение общественности к политическим процессам. Инициаторами проведения Гражданского Дня Соборности "Украина едина" выступили общественные объединения, в частности Гражданское движение "Вперед!", Всеукраинский комитет "Наступление", общественная организация "Предприниматели Подолье". Об участии в акции заявили такие организации как Союз перевозчиков, Ассоциация фермеров Украины, общественная организация "Дети войны", представители чернобыльского движения и казачества. К участию в мероприятии приглашены и представители оппозиционных сил.

ТСН