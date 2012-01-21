Снег в Киеве обещают убирать круглосуточно

В связи с интенсивностью осадков, коммунальная корпорация «Киевавтодор» в субботу и воскресенье будет работать круглосуточно.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КК «Киевавтодор» отметили, что за прошедшие сутки силами работников коммунальной корпорации с автодорог города вывезено почти 3 тыс. тонн снега и использовано 422,8 тонн песчано-соляной смеси, а также 1,285 тыс. тонн технической соли. На дорожных сетях было задействовано 371 единица снегоуборочной техники и 457 работников. Ночью на магистральных автодорогах работало 289 единиц техники и 150 коммунальщиков.

Всего с начала зимнего периода вывезено свыше 5 тыс. тонн снега. Кроме того, использовано свыше 5 тыс. тонн песчано-соляной смеси и 8 тыс. 679 тонн технической соли.

В сообщении отмечается, что качество уборки снега на автодорогах столицы, а также в междуквартальных проездах находится под личным контролем главы Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА.

«20 января по доверенности главы КГГА в городской администрации состоялось внеплановое заседание штаба по вопросам преодоления следствий ненастья под председательством первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА. Он поручил коммунальщикам усилить работу с уборки от снега остановок общественного транспорта, подходов до подземных переходов, тротуаров и тому подобное», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.