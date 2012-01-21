Сколько стоит ГТС - никто не знает
04:24, 21 января 2012Общество
1931 0
Объявлен конкурс
В четверг, 19 января 2012 года, был объявлен тендер на отбор оценщика украинской газотранспортной системы.
Об этом он сообщил министр топлива и энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".
"Вчера был объявлен тендер на отбор оценщика по оценке ГТС", - сказал он.
Бойко также подтвердил заявление представителя Европейского парламента о том, что Украина не предоставила ЕС конкретных предложений по участию в трехстороннем газотранспортном консорциуме.
"Конкретных предложений мы действительно не давали потому, что у нас нет оценки. А пока оценки нет", - цитирует Украинская правда.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter