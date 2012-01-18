Злоумышленник поджег автомобиль ГАИ на глазах инспекторов

Сегодня ночью в Днепродзержинске неизвестный поджег автомобиль ДПС ГАИ в присутствии инспекторов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

По информации ОСО, двое инспекторов ДПС на служебном автомобиле «Деу Ланос», оборудованном проблесковыми маячками и бортовыми логотипами и надписями «ГАИ», остановили на проспекте Аношкина автомобиль водителя-нарушителя.

Один из инспекторов, взяв у водителя документы и его водительское удостоверения, сел в служебный автомобиль, чтобы проверить правонарушителя по имеющимся базам. Второй инспектор остался возле автомобиля правонарушителя.

«В это время к патрульному автомобилю ГАИ подбежал неизвестный и бросил в заднее стекло бутылку с легковоспламеняющимся веществом с зажженным фитилем. В результате стекло разбилось, бутылка попала в салон и спровоцировала загорание легкового автомобиля», - говорится в сообщении ОСО.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Работники ДПС пытались затушить пламя, но им это не удалось. Служебный автомобиль полностью уничтожен огнем.

В настоящее время приняты меры для установления личности и задержания злоумышленника.

Главным управлением МВД Украины в Днепропетровской области организовано проведение служебного расследования.