ООН проверяет состояние прав человека в Украине

Состояние подготовки ко второму циклу Универсального периодического обзора для Украины о выполнении обязательств в области прав человека обсуждалось в ходе встречи Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии ЛУТКОВСКОЙ с сотрудниками Представительства Организации Объединенных Наций в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Во встрече, состоявшейся в Министерстве юстиции Украины 17 января, приняли участие Постоянный координатор ООН Представительства ООН в Украине Оливье АДАМ, новоназначенный советник ООН по правам человека Представительства ООН в Украине Марк БОТАНИК и работник управления Верховного комиссара ООН по правам человека Вреж АТАБЕКЯН.

В контексте обсуждения подготовки ко второму циклу Универсального периодического обзора стороны обсудили программы сотрудничества, которые реализуются в Украине при содействии ООН в области прав человека.

В частности, Постоянный координатор ООН Представительства ООН в Украине О.АДАМ отметил успешность программ, которые реализуются в стране в направлениях поощрения и соблюдения прав человека. Он также отметил высокий уровень сотрудничества между Министерством юстиции Украины и системой ООН по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Во время встречи отмечалось, что эти направления будут оставаться для Украины приоритетными и в дальнейшем.

Как известно, в рамках Процедуры Универсального периодического обзора Совет ООН по правам человека проводит регулярные обзоры выполнения всеми странами - членами ООН обязательств в области прав человека. Процедура обзора заключается в защите страной национального доклада по правам человека, а также проведении интерактивного диалога с делегациями других стран в виде предоставления ответов на поставленные ими вопросы. По результатам такого обсуждения стране могут быть даны рекомендации по улучшению состояния защиты прав человека.