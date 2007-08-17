Выставка-ярмарка “Медовый спас”: вместо жвачки покупайте забрус

“У меня тут различные виды меда. Вот мед акации - японцы признали его лучшим в мире, он не сахарится и хранится в жидком состоянии до трех лет. Майский мед - тоже ценен, но он сахарится. Гречишный – мужской мед, жестковатый, но очень полезный. Липовый мед - нежный, от простудных заболеваний,” - увлеченно рассказывает о своем товаре пчеловод с 30-летним стажем Роман Попсой на Международной выставке “Медовый спас”, демонстрируя различные по форме и цвету баночки, которые объединяет сладкий душистый аромат.

Роман Михайлович – пчеловод потомственный. “Отец был пчеловодом, дед, прадед. Я не хотел сначала, даже боялся пчел. Но отец умирал и сказал: “Забери пчел.” А отцу ведь нельзя отказывать”, - делится своей жизненной историей Попсой.

В Международной традиционной выставке “Медовый спас”, которая с 14 по 22 августа проходит на территории ближних и дальних пещер Киево-Печерской Лавры, в этом году принимают участие больше 100 пасечников из разных регионов Украины, а также из России, Беларуси и даже Приднестровья. По словам организаторов, большинство участников выставки – профессиональные пасечники, владельцы или представители пчеловодных хозяйств, но есть и перекупщики. Сложнее всего приходится новым пасечникам, ведь многие посетители уже не в первый раз приходят на выставку и ищут определенного пчеловода. Требования к пчеловодам не строгие и никаких анализов продукции не проводят. “Можно сделать анализ одного бидона, а пчеловод под эту марку привезет 15 бидонов совершенно другого меда”, - аргументирует свою позицию организатор Ксения Иврова. Несколько лет назад был случай, когда привезли незрелый мед. Но покупатели сразу заметили и горе-продавца тут же выгнали. Кстати, цена одного товарного места за 9 дней выставки в этом году составляет 1050 грн. Но практически все пчеловоды говорят, что эта сумма в любом случае окупается.

Одни посетители хорошо разбираются в меду, долго рассматривают, расспрашивают, пробуют и лишь тогда покупают. Киевлянка Валентина не из таких: “Я плохо очень разбираюсь в качестве меда. Просто смотрю, какой хороший продавец – у того и беру. Но такие выставки посещаю все время, тут, безусловно, лучший выбор меда. Тем более товар освященный."Некоторые посетители ярмарки ищут “своего” пчеловода или определенную продукцию. “Я диабетик, поэтому мне можно только мед акации, там фруктоза, – рассказывает киевлянка Ольга Федоровна. – Выбор хороший, но мед подорожал. В прошлом году брала за 50 гривен трехлитровую банку, а сейчас 80.”

На повышение цен на продукцию пчеловодства жалуются и другие покупатели. “Купили сегодня газету, а там рекламируют эту выставку. Приезжайте сюда, покупайте, очень умеренные цены. А тут все втридорога. В магазинах трехлитровая банка меда – 60-70 гривен, а здесь 110-120. Ну куда же это годится”, - возмущенно рассказывает пожилая пара, направляясь к выходу. Цены действительно немного выросли по сравнению с прошлым годом, но не существенно, как и на все другие продукты. Литр разных сортов разнотравного, лесного, майского, подсолнечного и гречишного меда обойдется в среднем в 25-30 грн. Мед из акации и липы подороже – 50 и 40 грн. соответственно.

Но несмотря на подорожание, вся продукция пчеловодства пользуется большим спросом. В этом едины все участники выставки. Одни утверждают, что хорошо идут жидкие меды, типа жидкая акация, жидкая липа и разнотравье. Другие говорят, что все популярнее среди покупателей становится цветочная пыльца. Пользуется спросом и прополис, и пчелиный подмор, и забрус. Кстати, о забрусе – это обрезки вощины (мед качают и обрезают эти вершки), лечебный продукт от всех воспалительных процессов (горло, дыхательные пути, нос, десны). “Наша молодежь покупает жвачку. Так пускай лучше купит забрус. Он дешевле в сто раз. Но не в сто, а в десять точно, зато полезный какой! И жуйте себе на здоровье. Это ведь натурпродукт”, - уверенно заявляет Попсой.

О целебных свойствах меда знают почти все посетители, но в остальной представленной продукции пчеловодства разобраться сложнее. И тут на выручку придут сами пчеловоды, которые с удовольствием рассказывают как лечиться с помощью того или другого продукта или просто поддерживать состояние своего здоровья. “Если вы много работаете, то для поддержания физической формы вам необходима пыльца. Если проблемы с желудком или кишечным трактом – тогда возьмите перги - продукт бесценный, здесь почти полный спектр микроэлементов, витаминов”, - делится своими познаниями пчеловод Валерий Дяченко. Полезно всегда иметь дома и настойку прополиса. Она поможет и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и полости рта. Пчелиный подмор (так называются высушенные пчелы) снимает воспалительные процессы и нормализирует кровяное давление. А Виктор Семенюк, который называет себя “ветераном” православных выставок меда, с гордостью заявляет: “Спиртовой экстракт личинок восковой моли – один из моих коньков. Широкий спектр применения в медицине – начиная от простудных заболеваний и заканчивая сердечно-сосудистыми.”

“Медовый спас” проходит в Украине с 2003 г., за это время произошли изменения и в составе участников, и в организации. И далеко не все – в лучшую сторону. “В прошлом году было лучше. И организация была лучше, и людей было больше. А в этом году здесь у Лавры делают ремонт, машины ездят, КРАЗы, экскаваторы. Ярмарку разделили на верхние пещеры и нижние. Люди идут то туда, то туда. И цена аренды поднялась,” – рассказывает Поспой. С ним полностью согласен и Валерий Дяченко, добавляя, что на территорию выставки нельзя заехать и негде оставить транспорт.

А вот Виктор Семенюк уверенно заявляет о качественных изменениях: “Безусловно, выросло качество продукции. В первый раз в баночки как-то расфасовали – и все сразу раскупили. Потом стали немного лучше упаковывать. В этом году, мы уже в вакуумной упаковке продукцию предлагаем.”

Анна Ященко

Фото Олега Гордиенко, Сергея Светлицкого/ УНИАН