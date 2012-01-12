В Тернополе открыли выставку рождественских дидухов

В Тернополе в Украинском доме «Победа» сегодня открыли выставку рождественских дидухов.

Как передает корреспондент УНИАН, в экспозиции представлены разновидности дидухов, которые традиционно делались в районах области.

Изготовили дидухи воспитанники областного эколого-натуралистического центра. Самому старшему из представленных на выставке дидухов – 20 лет. В основном дидухи имеют вид дерева с ветвями, которые сделаны из пучка колосков. В то же время есть дидухи, выполненные в виде крепкого мужчины с шляпой на голове и усами из колосьев, в виде ели, в виде женщины.

Выставка дидухов продлится до 20 января.

Также в рамках выставки пройдет мастер-класс, на котором всех желающих будут обучать, как делать ангела из соломы.