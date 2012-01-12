Украинскую буровую разобрали, чтобы пройти Босфор

Техническая подготовка самоподъемной плавучей буровой установки в турецком порту после прохода через Босфор для дальнейшего перехода в Украину займет 3 месяца.

Об этом УНИАН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

«Это на три месяца», - сказал Ю.БОЙКО.

Напомним, на днях ряд украинских СМИ сообщил со ссылкой на турецкие СМИ о том, что буровая установка West Juno под панамским флагом во второй половине декабря прошла Босфорский пролив и остановилась в турецком порту Гиресун для последующей комплектации.

В порту буровая установка будет укомплектована опорами, которые были ранее сняты для прохождения пролива. Весь процесс комплектации займет около пяти месяцев.

Как сообщал УНИАН, весной 2011 года ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) купил в Сингапуре за 400 млн. долл. буровую платформу для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

В конце августа ГАО «Черноморнефтегаз» объявило о проведении открытых торгов на закупку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ).