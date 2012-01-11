Резонансное ДТП в Хмельницкой области «повесили» на милиционера

Дорожно-транспортное происшествие 31 декабря 2011 года на автодороге «Чемеривцы-Гусятин» в Хмельницкой области, во время которого погиб один человек и пострадали двое, произошло по вине работника органов внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«По результатам проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине работника органов внутренних дел. Кроме того, в его действиях видятся признаки ряда должностных преступлений», - говорится в сообщении.

В милиции напомнили, что министр внутренних дел Виталий ЗАХАРЧЕНКО отстранил от выполнения обязанностей ряд руководителей органов внутренних дел Тернопольской и Хмельницкой областей.

Для выяснения обстоятельств резонансного ДТП на месте события работала группа работников Инспекции по личному составу и Департамента внутренней безопасности МВД Украины. Работникам этой группы было поручено установить, нет ли нарушений законодательства в действиях правоохранителей, которые осуществляли первоочередные следственные действия по факту ДТП, поскольку предварительные данные, поступавшие с места аварии от должностных лиц обладминистрации и территориальных органов милиции, имели противоречивый характер.

Теперь в связи с нововыявленными обстоятельствами решается вопрос о передаче материалов уголовного дела в органы прокуратуры для последующего расследования.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2011 года в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и другой пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места ДТП скрылся.

1 января в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на Новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию, и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был расторгнут, и он возвращен владельцам, сообщило УМВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

5 января уголовное дело по факту ДТП в Хмельницкой области, которое СМИ связывали с губернатором Тернопольской области В.ХОПТЯНОМ, было передано в Главное следственное управление МВД Украины.