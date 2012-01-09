Подросток побил 90-летнюю старушку за пятьсот гривен

В районном центре Владимирец Ровенской области 16-летний юноша проник в дом 90-летней жительницы, забывшей закрыть входную дверь. Незваный гость побил старушку и забрал у нее свыше 500 гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области.

Стражам порядка удалось разыскать и задержать грабителя. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный с проникновением в жилье).