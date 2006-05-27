Посол ФРГ изучает Крым

Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Дитмаром ШТЮДЕМАННОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, приветствуя посла, А.ГРИЦЕНКО информировал о результатах прошедших выборов в Крыму, о представленных в Верховном Совете АРК политических силах, о формировании руководящего состава представительного органа автономии. Также глава крымского парламента рассказал о ходе консультаций по назначению главы крымского правительства и формированию состава Совета министров Крыма. Председатель ВС АРК подчеркнул, что в процессе консультаций обсуждается ряд кандидатур, а новоизбранный Верховный Совет АРК заинтересована в стабильности и конструктивном сотрудничестве с новым составом правительства, поэтому консультации носят неспешный характер. В то же время, по словам А.ГРИЦЕНКО, промедлений в формировании нового правительства не будет, потому как в Крыму накопилось множество вопросов, требующих внимания и работы исполнительной власти.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы регулирования земельных отношений, проблемы возвращения и обустройства представителей ранее депортированных народов, проблемы туристической и курортной отраслей, привлечения инвестиций в экономику полуострова. Д.ШТЮДЕМАНН проявил глубокое знание крымской проблематики, в частности, специфики земельных отношений, особенностей рекреационной сферы, курортного и экономического потенциала полуострова.

В свою очередь, А.ГРИЦЕНКО сообщил, что власть автономии готова активно работать с целью повышения курортной и инвестиционной привлекательности Крыма для европейских туристов и инвесторов.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с целью повышения привлекательности Крыма.