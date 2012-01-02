Злоумышленники продали Украине чужие грузовики

Польские правоохранительные органы задержали преступную группу, которая продала в Украине и России арендованные в Польше грузовые автомобили и экскаваторы стоимостью свыше 1 миллиона долларов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польской полиции.

По данным польских стражей порядка, преступники, которые создали фиктивную фирму, продали арендованные в двух польских фирмах шесть грузовиков с прицепами и два экскаватора.

"Автомобили и оборудование продали по заниженным ценам в России и в Украине. Компании-арендаторы потеряли почти 4 миллиона злотых", - отметили в пресс-службе.

Центральное следственное бюро польской полиции (CBŚ) расследовало это дело больше года. Как выяснилось, владельцем и главой правления фиктивной фирмы был бездомный, который работал в конюшне возле Познани.

Пресс-служба отметила, что правоохранительным органам удалось не допустить продажи еще одного грузовика, который уже был подготовлен к отправке за восточную границу Польши.

"Трое задержанных - это мужчины родом из местностей возле Познани. Среди них собственник конюшни, которого считают организатором аферы, его помощник и бездомный, который был главой правления компании. Всем грозит до 10 лет лишения свободы", - отметила пресс-служба.