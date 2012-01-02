Студент в новогоднюю ночь обворовал трех девушек

В Житомире правоохранители задержали молодого человека, который в новогоднюю ночь в ночном клубе обворовал сразу трех посетительниц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области со ссылкой на командира роты милиции особого назначения «Беркут» при УМВД Украины в Житомирской области Николая ЮХИМЧУКА.

По его словам, в Житомире около 3-х часов ночи к инспекторам патрульного наряда роты милиции особого назначения «Беркут» при УМВД обратилась 22-летняя жительница города. Девушка рассказала, что она вместе с подругой отдыхала в одном из развлекательных клубов, где ее обворовали.

"Как выяснила милиция, девушки увлеклись танцами и оставили на некоторое время без присмотра сумочку одной из них и сумка пропала. Вместе с сумочкой пропали два телефона, косметика, деньги и другие вещи ", - рассказал Н.ЮХИМЧУК.

Пообщавшись с пострадавшими, милиционеры воспользовались записями видеонаблюдения развлекательного заведения. Столик девушек попал в зону обзора одной из камер. Таким образом инспекторам удалось выделить среди посетителей заведения двух парней, которые ограбили столик девушек, пока они танцевали.

Впоследствии у одного из парней был выявлен мобильный телефон, который одна из заявительниц узнала. Также милиционеры вблизи ночного клуба нашли женскую сумочку и разбросанные вокруг вещи. Неподалеку была обнаружена еще одна сумочка, которая не принадлежала пострадавшим. Ее владелица нашлась через несколько минут. К милиционерам обратилась еще одна девушка, чья сумка также пропала в помещении клуба.

Согласно предварительным объяснениям задержанного, он находился в клубе с товарищем, с которым вместе учится в одном из учебных заведений Житомира и снимает жилье. О краже, сначала первой, а затем и второй, тоже договаривались якобы вместе, однако после ее совершения друг ушел домой, а задержанный остался дальше развлекаться.

В настоящее время проверка продолжается. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.