Каждый третий врач - пенсионер

Кировоградский областной совет утвердил программу подготовки медицинских работников и улучшения их социальной защиты на 2012-2016 годы, в которой предлагает решать проблему дефицита кадров надбавками к зарплатам и предоставлением жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало большинство депутатов облсовета.

Районным государственным администрациям и горисполкомам поручено ежегодно в местных бюджетах предусматривать средства на приобретение жилья, создание общежитий для медицинских работников в помещениях, которые не используются для лечебно-диагностических целей.

Кроме того, для привлечения выпускников медицинских вузов в села и районы Кировоградской области руководителям соответствующих территорий поручено организовать им дополнительную оплату труда до 50%.

В целом на выполнение областной программы на 5 лет предусмотрено израсходовать из областного и местных бюджетов 13,5 млн. грн.

Как отмечено в документе, в Кировоградской области дефицит врачей составляет 1686 человек, младших специалистов с медицинским образованием - 1068. В лечебно-профилактических заведениях области 355 вакантных должностей врачей и 531 вакантная должность среднего медицинского персонала. По состоянию на 1 января 2011 года в области укомплектованность врачами составляла 67,4% (по Украине - 80,8%).

Большую обеспокоенность вызывает укомплектованность врачами лечебно-профилактических заведений в сельской местности. За период с 2005 года укомплектованность врачебных амбулаторий сократилась с 66,1% до 53,7%, участковых больниц - с 66,3% до 58,6%. В области вообще без врачей функционируют 30 врачебных амбулаторий и одна участковая больница. Не имеют ни одной занятой должности врачей (кроме стоматологов и зубных техников) 24 лечебных заведения в сельской местности (по состоянию на 1 января 2011 года).

В области работает 30% врачей-пенсионеров от общей численности, а в районах - 35%.