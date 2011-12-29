У одесской милиции новый начальник

По решению руководства МВД, начальником Главного управления МВД Украины в Одесской области назначен полковник Сергей РЕЗНИКОВ, ранее возглавлявший управление МВД в Крыму, сообщил УНИАН информированный источник в силовом ведомстве.

«Генерал-майор Михаил ЯЦКОВ действительно подал рапорт об уходе с должности по собственному желанию, а представление нового руководителя личного составу милиции области ожидается 30 декабря», - отметил и.о. начальника Отдела по связям с общественностью УМВД Владимир ШАБЛИЕНКО.

40-летний уроженец города Вологда Российской Федерации С.РЕЗНИКОВ, который прибывает на смену выходцу из Горловки М.ЯЦКОВУ, начал милицейскую службу в должности оперуполномоченного в Макеевке Донецкой области. В апреле 2010 года возглавил УБОП ГУМВД Украины в АР Крым.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря на должность руководителя прокуратуры Одесской области был переведен из Крыма Степан МОЛИЦКИЙ, занимавший должность заместителя генерального прокурора Украины - прокурора Крыма.