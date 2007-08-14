Журналиста, критиковавшего Черновецкого, избили в подъезде

Сегодня, в ночь с 13 на 14 августа, в Оболонском районе Киева в подъезде своего дома неизвестными был избит журналист газеты "Коммерсантъ-Украина" Артем Скоропадский.

Как сообщил Артем Скоропадский, примерно в 22 часа 40 минут он вышел в магазин, расположенный возле дома, а когда возвращался, в темном подъезде неизвестный ударил его в лицо. "Когда я в ответ ударил его ногой, нападавший направился к выходу, где его ждал соучастник. Потом преступники скрылись. Нападавшие вели себя молча, денег не требовали", – рассказал господин Скоропадский. На место происшествия прибыли сотрудники милиции.

Артем Скоропадский допускает, что происшествие может быть связано с его профессиональной деятельностью. Именно в понедельник в "Коммерсанте" на первой полосе вышел материал с резкой критикой киевского мэра Леонида Черновецкого. После чего в редакцию газеты позвонили из мэрии и требовали опровержения материала, так как считают, что журналист исказил цитату мэра.

"Коммерсантъ-Украина"