Завтра в Киеве и области - дожди, грозы, град

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в северных и центральных областях местами сильные дожди, в отдельных районах град. Ночью в южной части, а днем в областях Прикарпатья преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 17-22°); в южной части и восточных областях ночью 18-23°, днем 25-30°, на крайнем востоке до 33°.

16 августа по прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра ожидается переменная облачность. В западных областях без осадков; температура ночью 11-16°, днем 24-29°. На остальной территории кратковременные дожди, грозы, местами град (днем в центральных областях местами сильные дожди, ночью в южных областях без осадков). Температура ночью 14-19°, на побережье морей 21-23°, днем 25-30°, на востоке до 32°, в северных и центральных областях 22-27°. Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

17 августа преимущественно без осадков, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье грозовые дожди. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 21-23°, днем 25-30°, на востоке и в южной части до 32°. Ветер северо-западный, в восточной части и в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

18 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются только в западных областях. Температура в южной и восточной части ночью 17-23°, днем 28-34°; на остальной территории ночью 13-19°, днем 25-31° (в западных областях 22-27°).

19 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются также в северных областях. Температура воздуха существенно не изменится.

В Киеве и столичной области 15 августа ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди с грозами, днем местами сильные дожди, в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 22-24°; по области ночью 12-17, днем 21-26°.

16 августа переменная облачность, кратковременные дожди (ночью небольшие), грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 13-18°, днем 16 августа 22-27°.

17 августа в Киеве и области преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

18 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 25-31°.

19 августа днем в Киеве и области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 14-19°, днем 25-31°.