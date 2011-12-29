Милиция разоружает Донецкую область

В Донецкой области милиция за неделю изъяла у населения свыше 20 единиц огнестрельного оружия.

Об этом УНИАН вчера сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в начале декабря в течение недели на территории Донецкой области проходила государственная оперативно-профилактическая операции «Оружие и взрывчатка». За время проведения указанной отработки сотрудниками милиции задокументировано 36 фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и взрывчатки, изъято свыше 20 единиц огнестрельного оружия.

В период операции было возбуждено 14 уголовных дел по ч.1 ст.263 УК Украины («Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов взрывчатых веществ или взрывчатых устройств без предусмотренного законом разрешения»).

Добровольно за неделю было сдано 10 единиц огнестрельного оружия.