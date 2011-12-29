Часть украинских учителей встретят Новый год без зарплат

В нескольких областях Украины работники образования еще не получили зарплату за декабрь 2011 года. Об этом «Экономической правде» сообщил источник в Министерстве финансов.

Собеседник издания отметил, что в последние годы работники образования получали зарплату до Нового года, что совпадало с завершением бюджетного года.

В некоторых случаях практиковалась выплата премий по итогам года, но на этот раз, в частности в Одесской, Херсонской и Волынской областях, не осуществлены даже обязательные платежи. «Нет денег», — подчеркнул собеседник «ЭП».

В то же время, сотрудник одной из киевских гимназий сообщил изданию, что в Киеве учителям выплачено лишь аванс за декабрь.

«В прошлом году с нами рассчитались за декабрь до конца года. В этом же году имеем только аванс, а зарплату еще ждем, но ее никто не обещает. А Бога молим о новогодней премии за 2011 год. Коллеги из регионов жалуются, что их отправляют на зимние каникулы за свой счет», — жалуется работник образования.

Данную информацию подтвердил сотрудник одной из школ Тернопольской области.

Размер новогодней премии столичного работника образования учитывает и стаж, и ставку, но в среднем составляет 500 гривен.