Ученые создали новый смертельно опасный штамм гриппа
Может вызвать новую пандемию
Группа ученых под руководством Рона ФОЧЬЕ из Медицинского центра Эразма заявляет, что ей удалось получить смертельно опасный штамм птичьего гриппа, который легко передается от человека к человеку по воздуху.
Независимые эксперты бьют тревогу, опасаясь утечки вируса или его применения в качестве биологического оружия, отмечает The Telegraph.
Министр здравоохранения Франции Хавьер БЕРТРАН призывает не терять бдительность и внимательно следить за жизнью мутанта, передают «Вести.ru», напоминая, что птичий грипп H5N1 приводит к летальному исходу человека в 60% случаев. Пока от него скончались только 350 человек, так как до недавнего времени не существовало вируса, легко распространяющегося среди людей.
Комиссар по вопросам здравоохранения в ЕС Джон ДАЛЛИ заявил: голландские специалисты его заверили в том, что вирус находится в безопасности, а люди, принимавшие участие в его создании, ведут себя в соответствии с принятыми нормами. Главное – не допустить утечки информации относительно того, какие именно мутации привели к получению нового штамма. Правда, уже известно, что "метод получения оказался легче, чем предполагалось ранее".