В Харькове установят самый большой в Украине орган.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор и главный дирижер Харьковской областной филармонии Юрий ЯНКО, комментируя приобретение органа, изготовленного немецкой фирмой «Aleksander Schuke» по заказу из Харькова.

Ссылаясь на начальника областного управления культуры и туризма Дмитрия КУЗНЕЦОВА, пресс-служба Харьковской облгосадминистрации сообщила сегодня, что на счет фирмы «Aleksander Schuke» переведен последний транш в сумме 435 тыс. евро за изготовление этого инструмента.

«Это событие национального масштаба, - сказал Ю.ЯНКО, - и его давно ждала не только музыкальная общественность, но и вся страна».

По словам директора филармонии, орган специально изготовлен для Харькова. Это инструмент ручной работы, а не фабричный, то есть «абсолютно уникальный инструмент» - он будет иметь 72 регистра (для примера – действующий инструмент в органном зале Успенского собора в Харькове насчитывает 47 регистров) и станет самым большим в Украине.

Ю.ЯНКО отметил, что немецкие мастера должны выполнить несколько технологических заданий, а затем транспортировать орган в Харьков. После этого начнется монтаж инструмента и его настройка, и это может продлится 3-4 месяца. Параллельно готовится помещение, строительство которого продолжается уже несколько лет. Директор филармонии выразил надежду, что первые посетители смогут услышать орган уже в 2012 году.

«Если все работы будут идти согласованно, мы сможем их закончить в 2012 году», - сказал Ю.ЯНКО.

Говоря об окончательном расчете за изготовление органа, он отметил, что это «большая победа для Харькова, для власти области и города, для всех харьковчан». По словам руководителя филармонии, «этим вопросам долгое время занимались многие люди, и сегодня уже можно говорить о результате». «Это очень много значит для всех нас, - сказал Ю.ЯНКО, - потому что Харьков получит лучший в стране орган, сделанный специально для нас, который будет звучать в специально для этого созданном помещении».

Как сообщал УНИАН, первый орган в Харькове был изготовлен чешскими мастерами и установлен в середине 80-х годов прошлого столетия. Инструмент был размещен в одном из крупнейших и самых старых храмов города - Успенском соборе. После указа Президента Украины о необходимости выноса органа из культового сооружения встал вопрос о том, как решить эту проблему. По мнению представителей местной власти и специалистов, одним из путей сохранения органа Успенского собора может быть его демонтаж с последующей продажей в другой город, где такого инструмента нет.