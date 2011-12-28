Прокурор: по делу Климентьева появилась интересная информация

По делу пропавшего главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА появилась информация, которая может помочь раскрыть преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН.

Он отметил, что делом занимается следователь Главного следственного управления МВД Украины, надзор над ним осуществляет Генеральная прокуратура.

«Детали этого дела рассказывать не могу, потому что я не являюсь надзорным прокурором. Но с учетом того, что я владею информацией, могу сказать одно: по делу есть интересная информация, которая позволяет сделать вывод, что преступление должно быть раскрыто, дело имеет перспективу», - сказал Г.ТЮРИН.

Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты «Новый стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ пропал в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «преднамеренное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однако тогдашний министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что найденный телефон не принадлежит пропавшему, его собственностью является только сим-карта.

20 января 2011 г. В.ФАРИННИК сообщил, что милиция объявила в розыск человека, который был вместе с харьковским журналистом В.КЛИМЕНТЬЕВЫМ в день его исчезновения.

Газета «Новый стиль» занимается расследованиями на правовую тематику.