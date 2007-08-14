”КаZантип” превращается в наркопритон?

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории «КаZантипа» (село Поповка, Крым) сот рудники правоохоранительных органов зафиксировали 12 фактов наркоторговли, в четырех случаях тяжелые наркотики были привезены из-за границы.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму, всего было изъято около 7,5 г амфетамина, 209 таблеток "экстази", более 300 г галлюциногенных грибов пселоцибин и т.д.

«Несмотря на все меры по предупреждению наркомании в знаменитой "Республике Z", молодежь продолжает употреблять и распространять "яд"», - отметили в милиции.

Так, на днях крымские правоохранители изъяли у жительницы России около 10 доз психотропного вещества (1 г амфетамина). Женщина привезла наркотик в село Поповка с конкретной целью - продать его на территории «КаZантипа», но сделать это она не успела. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, изъятое вещество направлено на исследование.

Другой наркоторговец оказался 19-летним жителем Белоруссии. Молодой человек имел при себе 113 таблеток "экстази", которые привез для распространения во время «КаZантипа».

«Для сотрудников милиции "КаZантип" все больше становится похожим на летнюю эпидемию, когда проблема наркомании приобретает такой масштаб, что излечить ее возможно только при полном карантине», - отметили в ЦОС милиции Крыма. В то же время, констатируют правоохранители, «родители бесстрашно отпускают своих общительных ребятишек на "танцы", снабжая деньгами и надеясь, что их детям хватит сознательности на то, чтобы никогда не попробовать наркотик».

Как сообщал УНИАН, официальное открытие «Республики Z» (более известное название – «КаZантип») состоялось в селе Поповка под Евпаторией (Крым) в ночь на 29 июля. В этом году «КаZантип» отмечает 15-летний юбилей.

Закрытие «КаZантипа» состоится 26 августа.