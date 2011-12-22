Руководители украинских СМИ считают, что Интернет скоро вытеснит ежедневные газеты.

Такое мнение они высказали во время круглого стола в Институте Горшенина на тему «Станет ли Интернет основным каналом коммуникации будущего?».

Как считает главный редактор еженедельника «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО, часть печатных СМИ со временем отомрет, и в первую очередь это касается ежедневных изданий, в том числе ежедневных новостных газет. «Через Интернет намного лучше смотреть видео, читать новости, и, по сути, таблоид намного интереснее рассматривать в Интернете, чем в печатной версии», - сказал он.

Особенно это станет реальностью, когда все большее распространение будут получать планшеты (маленькие компьютеры с возможностью просмотра Интернета), считает В.ДЕНИСЕНКО.

Исключением, по его мнению, будут женские глянцевые журналы и аналитические журналы, которые можно назвать «чтивом выходного дня». По убеждению В.ДЕНИСЕНКО, они продержатся намного дольше на рынке.

Заместитель главного редактора информационного агентства УНИАН Владимир ИЛЬЧЕНКО согласился с мнением своего коллеги. Он отметил, что Интернет - это не только способ узнать новости, Интернет является способом коммуникации.

«Интернет - это и кино, и искусство, и театр, и книги, и банки данных, и социальные сети, и какую-то небольшую часть занимают средства массовой информации», - отметил он.

В.ИЛЬЧЕНКО считает, что со временем Интернет вытеснит печатные СМИ. «Как средство информирования печатные средства массовой информации, по-видимому, утратят свой смысл», - сказал он.

Он также согласился с мнением, что глянцевые издания останутся. «Глянцевые издания останутся, потому что будет всегда оставаться такая вещь, которую хочется подержать в руках, потому что у людей, кроме глаз, которыми они воспринимают информацию, есть еще и тактильные потребности – потрогать руками», - сказал он.

Генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр МАРТЫНЕНКО тоже считает, что Интернет со временем вытеснит печатные СМИ. Он онметил, что это лишь вопрос времени: «Возможно, в это время будем жить мы, а возможно, уже наши дети».

«Для традиционных СМИ все закончится тогда, когда планшет будет стоить 200 долларов, и он будет толщиной в газетную бумагу, его можно будет свернуть и положить в карман», - сказал А.МАРТЫНЕНКО, отметив, что еще одним условием является распространение Wi-Fi.

По словам директора с программами развития человеческого потенциала Института Горшенина Марины ТКАЧЕНКО, в таком случае она будет выступать с инициативой запрета Wi-Fi в селах, чтобы хоть там сохранились библиотеки и туда можно было снаряжать экспедиции за книжными раритетами.