Массовая драка в Киеве: застройщики рвались выполнить решение суда?

ООО «Торговый дом Международного союза украинских предпринимателей» утверждает, что сегодня компания по управлению строительными проектами «Герц» выполнила решение Хозяйственного суда Киева по демонтажу аварийного сооружения по ул. Пирогова и ул. Богдана Хмельницкого, 2/37-б в Шевченковском районе.

Об этом сообщается в переданном УНИАН пресс-релизе ООО «Торговый дом Международного союза украинских предпринимателей».

Как утверждает застройщик, суд своим решением обязал снести данное сооружение, а также выполнить ограждение по границам земельного участка на ул. Пирогова в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

В пресс-релизе говорится, что решение о демонтаже одноэтажного сооружения на территории строительной площадки было принято «Киевблагоустроем» в связи с его критичным физическим износом.

«Данный объект восстановлению не подлежал и должен быть немедленно закрыт для использования, а также ликвидирован — об этом сообщает Главное управление контроля по благоустройству и внешнему дизайну г. Киева Хозрасчетной организации «Киевблагоустрой», - говорится в сообщении застройщика.

Также в пресс-релизе отмечается, что в процессе своей деятельности компания «Герц» неоднократно сталкивалась с рядом сложностей, которые препятствовали благополучному выполнению строительных работ на объекте, в числе которых — «ожесточённое сопротивление со стороны ряда жильцов и подконтрольных им общественных организаций».

«Со своей стороны, компания обладает неопровержимыми подтверждениями фактов заинтересованности последних в материальной выгоде своих действий», - заявляют застройщики.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ сообщил об избиении жильцов домов по ул.Пирогова, 2. Депутат находился на месте события.

По его словам, около 100 «наемников» пытались захватить двор по ул. Пирогова, 2, где ведется незаконное строительство.

В пресс-службе депутата уточняли, что застройщики по ул. Пирогова, 2, уже уничтожили сквер и фонтан на месте будущего здания.

По данным А.БРИГИНЦА, из-за строительства разрушаются три памятника истории, которые находятся рядом. Кроме уже известных нарушений, строительство представляет угрозу взрыва и отравления угарным газом жителей близлежащих домов. Эта уплотняющая застройка ведется без соблюдения норм: над теплотрассой и коммуникациями, а также в зоне воздушного подпора, что может привести к отсутствию тяги в дымоходах и повредить вентиляцию дома.

Позже в гражданской инициативе “Сохрани древний Киев” заявили, что сегодняшнее противостояние на ул. Пирогова, 2, переросло в избиение жильцов прилегающих домов представителями застройщика.

“Около сотни наемников от застройщика избили местных жителей и активистов и расширили территорию строительства под самые стены жилого дома”, - сообщил “Сохрани древний Киев”.

Как отмечают активисты, милиция не предпринимала никаких действий.

Справка УНИАН. 6 октября с.г. Киевсовет отказался удовлетворить протест заместителя прокурора Киева с требованием остановить скандальное строительство по ул. Пирогова, 2.

Протест касался решения Киевсовета от 8 февраля 2007 года “О возобновлении договора аренды земельного участка и продаже этого земельного участка ООО “Торговый дом Международного союза украинских предприятий” для строительства жилого дома со встроенными офисными помещениями, помещениями социальной сферы и подземным паркингом на улицах Пирогова и Богдана Хмельницкого, 2/37 (лит. “Б”) в Шевченковском районе”.

В нем шла речь о земельном участке площадью 0,11 га по указанному выше адресу (было разрешено продать его за 2 млн. 910 тыс. грн.). В прокуратуре установили, что решение противоречит требованиям действующего земельного и градостроительного законодательства.

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что 23 ноября апелляционный суд остановил строительные работы на объекте по ул. Пирогова, 2, на время рассмотрения дела.