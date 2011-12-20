Жители Донецка «нескончаемым потоком» идут сдавать кровь

Жители Донецка активно сдают кровь потерпевшим 12 декабря во время ограбления отделения банка «Креди Агриколь».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении напоминается, что на днях в СМИ появилась информация о том, что одному из мужчин, потерпевших при ограблении банка 12 декабря, необходима помощь. 31-летний Алексей МИНАКОВ получил множественные повреждения внутренних органов в поясничной области, была задета печень, состояние его оценивалось как крайне тяжелое. Пострадавшему была проведена операция и предстоит еще одна, срочно требовались доноры для переливания крови.

По словам и.о. заведующей донорского отдела Донецкой областной станции переливания крови Натальи ГОРОБЕЦ, жители Донецка откликнулись без промедления – в первый день пришло три человека, на второй уже 31, а утром третьего дня на станцию переливания крови прибыли сотрудники Государственной службы охраны. Представители всех донецких подразделений ГСО откликнулись на чужую беду.

Н.ГОРОБЕЦ отметила, что добровольные доноры «продолжают идти нескончаемым потоком «прямо с улицы»: многие из них знают только то, что кому-то нужно помочь».

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Калининском районе Донецка двое неизвестных в масках совершили вооруженное ограбление отделения банка «Кредит Агриколь», в результате которого были ранены три посетителя: Игорь ОДИНЦОВ (46 лет), А.МИНАКОВ (31 год) и Александр Фрик (36 лет). А.Фрик вследствие полученных огнестрельных ранений скончался 15 декабря в реанимационном отделении Областной травматологической больницы.

Злоумышленники забрали из кассы банка 900 тыс. грн., 30 тыс. долларов США, 19 тыс. евро и 400 тыс. российских рублей.