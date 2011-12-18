Завтра в Киеве - от 2 до 4° тепла

В день св. Николая, 19 декабря, на востоке и на юге Украины пройдут дожди, на остальной территории – без осадков.

Как сообщили УИНИАН в Укргидрометцентре, ночью в восточной части Украины и в Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем в южных областях пройдут дожди.

На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юге в восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге и местами на востоке 5-8° тепла.

В Крыму ночью небольшой дождь и мокрый снег; днем дожди, отдельные порывы восточного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.