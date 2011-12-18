Непогода обесточила 78 населенных пунктов

В ночь на 18 декабря в результате неблагоприятных погодных условий - дождь, сильные порывы ветра – из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 78 населенных пунктов в 8 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности, в Киевской области без электроснабжения остаются 33 населенных пункта, в Житомирской - 14, в Черниговской - 10, во Львовской - 8, в Винницкой - 5, в Закарпатской - 4, в Волынской – 3 и в Днепропетровской области один населенный пункт.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.