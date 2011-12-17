В Донецке интеллектуально совершенствуют молодежь

В Донецке с 15 по 18 декабря проходит Всеукраинский форум «ART-Ukraine».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, работа форума направлена на интеллектуальное самосовершенствование молодежи и творческое развитие личности, сохранение и приумножение интеллектуального потенциала Украины, а также на популяризацию современного искусства среди широких слоев населения.

В форуме принимают участие около 200 участников из всех регионов страны - представители лучших команд КВН, уличной танцевальной культуры, молодые фотографы, победители гранта Президента Украины для талантливой и одаренной молодежи и лидеры лучших молодежных общественных организаций.

Предусмотрены встречи с известными личностями, арт-кафе, мастер-классы, дискуссии и тренинги.

В рамках форума «ART-Ukraine» состоится награждение участников всеукраинского фотоконкурса «Молодое лицо Украины», победителей всеукраинского конкурса творческих работ «Я горжусь тем, что я украинец» и волонтеров - участников программы «Волонтерское движение Донбасса – 2011».

Всеукраинский форум «ART-Ukraine». организован Государственной службой молодежи и спорта Украины совместно с управлением по делам семьи и молодежи Донецкой ОГА.