Moody's снизило прогноз рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга обязательств Украины на уровне В2 в национальной и иностранной валютах со стабильного на негативный.

Об этом говорится в сообщении Moody's, переданного УНИАН.

В сообщении указывается, что основными причинами для снижения прогноза рейтинга стало: увеличение рисков в связи с отсутствием прогресса в программе сотрудничества с Международным валютным фондом; риски снижения экономического развития в условиях ослабления мировой экономики; политические риски, связанные с парламентскими выборами, проведение которых запланировано на 2012 год.