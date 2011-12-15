Возбуждено уголовное дело за изнасилование 74-летней женщины
01:22, 15 декабря 2011Общество
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Преступление в Кировоградской области
В Кировоградской области работники милиции задержали 47-летнего жителя одного из сел Кировоградского района за изнасилование 74-летней женщины.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в области, злоумышленник ранее уже был дважды судим, в том числе за совершение подобного преступления.
Мужчина ночью проник в дом женщины, выбив двери. Применив физическую силу и угрожая ей расправой, он поиздевался над пожилой женщиной.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Следствие продожается.
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