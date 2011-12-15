Возбуждено уголовное дело за изнасилование 74-летней женщины

В Кировоградской области работники милиции задержали 47-летнего жителя одного из сел Кировоградского района за изнасилование 74-летней женщины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в области, злоумышленник ранее уже был дважды судим, в том числе за совершение подобного преступления.

Мужчина ночью проник в дом женщины, выбив двери. Применив физическую силу и угрожая ей расправой, он поиздевался над пожилой женщиной.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Следствие продожается.