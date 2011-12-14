В Черниговской области мужчина застрелил жену, а сам повесился.

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей Управления Министерства внутренних дел в Черниговской области.

В дежурную часть Прилуцкого горотдела внутренних дел поступило сообщение о том, что в селе Ивкивцы Прилуцкого района в доме найдены мертвым супруги – мужчина и женщина, 1957 и 1958 гг. рождения.

Следственно-оперативная группа обнаружила в помещении тело женщины в постели с огнестрельным ранением головы, хозяин был найден повешенным в коридоре, а дом заперт изнутри.

Одной из версий, которую сейчас рассматривает следствие, - убийство мужчиной своей жены, после чего он покончил жизнь самоубийством. Правоохранители изъяли с места события зарегистрированное ружье Иж-27, принадлежавшее хозяину. Мужчина работал охранником на предприятии в одном из поселков района, его жена была на пенсии.

Соседи характеризуют покойных супругов положительно, но допускают, что муж имел отношения с другой женщиной. Это могло стать причиной для очередной ссоры, которая закончилась трагедией.

По факту гибели супругов возбуждено уголовное дело по статье 115 часть 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), расследование продолжается.