Милиция Крыма поймала «евпаторийского маньяка»

УНИАН. Начальник Главного управления МВД Украины в АРК Анатолий МОГИЛЕВ подтверждает факт задержания мужчины, который обоснованно подозревается в совершении в Евпатории (Крым) убийств трех женщин и нанесении еще одной женщине тяжких телесных повреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Симферополе начальник крымской милиции сообщил, что арестован евпаториец, которому пока предъявлено обвинение по одному факту – нанесению телесных повреждений женщине, при этом у милиции «есть убеждение», что именно этот человек совершил серию убийств одиноких женщин.

Задержанный – одинокий житель Евпатории, его возраст «за сорок лет», при этом, по словам А.МОГИЛЕВА, мужчина «имеет определенные отклонения в поведении», а также испытывал «отдельные неприятности» с женщинами. «Это одинокий мужчина, который имел на своем жизненном пути отдельные неприятности с женским полом, что и его является, по нашему мнению, мотивом такого неадекватного отношения к женщинам, - сказал главный милиционер Крыма. – У него были проблемы с женитьбой, рождением детей и так далее».

У задержанного евпаторийца был обнаружен нож, который, как считают в МВД, и был орудием убийств. Арестованный дает признательные показания, проводятся несколько экспертиз. У него есть адвокат. Никаких других подробностей о личности задержанного начальник крымского Главка МВД больше не сообщил, сославшись на невозможность разглашения подобной информации. «Я внутренне, не как начальник Главка, а как МОГИЛЕВ, уверен, что это он (убийца женщин – задержанный евпаториец – УНИАН)», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Он также рассказал о еще одном убийстве женщины в Евпатории, которое было совершено уже после задержания евпаторийца. Как оказалось, убитой женщиной была жительница Евпатории, бомж. В настоящее время уже задержан мужчина без определенного места жительства. Он подозревается в убийстве своей сожительницы. Таким образом данное убийство не имеет никакого отношения к серии убийств женщин, совершенных ранее.

Как сообщал УНИАН, в Евпатории 24 мая, 19 и 29 июля текущего года были совершены убийства молодых женщин, а также один факт нанесения женщине тяжких телесных повреждений.

6 августа в Евпатории было обнаружено тело неустановленной женщины со следами насильственной смерти. Характер нанесенных ранений свидетельствовал о том, что данная жертва не имеет отношения к предыдущим нападениям на женщин, сообщили в МВД.