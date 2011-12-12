Украинцев спросили, чтобы они делали, оказавшись на месте руководителя

Большинство людей сразу стали бы более снисходительными руководителями, если бы оказались на месте директора своей компании.

Об этом свидетельствуют результаты опроса интернет-пользователей, проведенного Лабораторией “Сделай себя сам”, действующей в информационном агентстве УНИАН.

Согласно результатам опроса, большинство людей (28,6%), внезапно оказавшись в такой ситуации, в первую очередь, стали бы более демократичными руководителями.

23,8% респондентов указали, что уволили бы всех, и наняли бы новую команду, столько же опрошенных - повысили бы зарплаты своим коллегам.

19% продолжали бы «вести политику» предыдущего руководителя.

И только 4,8% опрошенных сразу ввели бы свободный рабочий график.

Результаты другого опроса Лаборатории указывают на то, что 36,4% людей при принятии важных решений руководствуются в первую очередь интуицией.

В то же время, 31,8% опрошенных используют логику.

27,3% респондентов, принимая важные решения, руководствуются опытом; 4,5% - знаниями.

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