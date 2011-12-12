Вооруженное ограбление банка в Донецке: ранены посетители
17:19, 12 декабря 2011Общество
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В Калининском районе
В Донецке совершено вооруженное ограбление банка, в результате которого есть пострадавшие.
Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Донецкого городского управления милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.
По ее словам, вооруженный налет совершен на отделение одного из банков в Калининском районе города.
«В результате нападения на банк ранены несколько посетителей, погибших нет», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.
При этом она пообещала, что в ближайшее время милиция предоставит СМИ более полную информацию о происшествии.
Как сообщает сайт "ОстроВ",налет совершен на отделение банка "Креди Агриколь".
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