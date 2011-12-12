Охотник стрелял в зайца, а убил человека
Трагедия на Днепропетровщине
В Днепропетровской области во время охоты охотник случайно застрелил коллегу.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.
В частности, по их данным, 11 декабря к работникам Павлоградского городского отдела милиции Днепропетровской области по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что во время охоты вблизи села Троицкое 51-летний охотник получил смертельное ранение.
При воссоздании обстоятельств трагедии за совершение преступления был задержан 56-летний местный житель. Он из своего охотничьего ружья 12-го калибра произвел два выстрела в сторону выбежавшего из лесополосы зайца, однако попал в другого охотника. Последний, как выяснилось, нарушил правила охоты и оказался в зоне сектора выстрелов в направлении дичи.
Погибшего охотника с дробным огнестрельным ранением лица его коллеги нашли в лесополосе.
Орудие убийства - ружье и две отстрелянные гильзы, работники милиции изъяли.
По этому факту следственным отделом Павлоградского городского отдела милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины - убийство по неосторожности.