В Донецке шесть чернобыльцев провели ночь под открытым небом

В Донецке, возле здания регионального управления Пенсионного фонда, на месте демонтированного вчера вечером палаточного городка шесть протестующих чернобыльцев провели ночь под открытым небом.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил один из лидеров протестующих – инвалид-чернобылец Владимир ДЕРКАЧ, который вчера вместе с несколькими своими товарищами отказался покинуть место акции взамен на предложенную властью компенсацию недоплаченных пенсионных выплат чернобыльцам.

«Я нахожусь сейчас там, где был вчера вечером. Мы, 6 человек, провели ночь под открытым небом, было холодно, но с Божьей помощью все нормально», - сказал В.ДЕРКАЧ.

Он сообщил, что в данное время возле здания Управления ПФУ в Донецкой области собралось около 60 чернобыльцев.

«Милиция нас не трогает, но от них, мы знаем, можно, как говорится, всякого ожидать. Были, конечно, попытки прессовать, говорили нам «отойдите», но сейчас все нормально», - добавил В.ДЕРКАЧ.

По его словам, собравшиеся чернобыльцы будут принимать решение о своих дальнейших действиях.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы с 14 ноября пикетировали Управление ПФУ в Донецкой области, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. 15 ноября участники акции объявили голодовку. Также чернобыльцы грозили самосожжениями, если силовые структуры применят к ним силу.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста-голодовки возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

27 ноября сотрудники МЧС в сопровождении милиции демонтировали палатки согласно решению суда о запрете акции. Во время демонтажа умер 70-летний шахтер-инвалид Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

29 ноября месте демонтированной палатки чернобыльцы установили новую армейскую палатку с дощатым полом, рассчитанную на 60 человек.

Ночью 1 декабря Донецкий окружной административный суд снова вынес решение о запрете протестующим чернобыльцам проводить свою акцию голодовки в палаточном городке возле здания регионального Пенсионного фонда.

Вчера, 11 декабря, по итогам переговоров большая часть чернобыльцев во главе с председателем Донецкой облорганизации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николаем ГОНЧАРОВЫМ согласились на предложенные условия власти приостановить акцию взамен на гарантию выплаты пенсий в полном размере за ноябрь и декабрь 2011 года. Они добровольно демонтировали свои палатки.

Вместе с тем, группа чернобыльцев, среди которых В.ДЕРКАЧ, не согласилась на предложенную властью компенсацию пенсий. Их палатку демонтировали силой.