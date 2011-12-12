Молодежь с книжками в руках образовала живую цепь

В Тернополе проходит акция «Хочу иметь где читать!».

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках акции молодежь с книжками в руках образовали живую цепь, которая протягивается от здания областной научной библиотеки к лестнице Тернопольского драматичного театра. При этом они читают принесенные с собой книги.

Организовала акцию областная организация «Молодая Просвита». Таким способом организаторы рассчитывают обратить внимание власти и общественности на потребность достройки нового помещения Тернопольской областной универсальной научной библиотеки.

«Ее строительство начали еще в 1986 году. Сдать библиотеку в эксплуатацию обещали едва ли не все председатели облсовета и областной администрации, однако прошло 25 лет, а долгострой так и продолжает простаивать. Тогда как в действующей библиотеке катастрофически не хватает места как на новые книги, так и для тех, кто туда наведывается», –отметила председатель Тернопольской областной молодежной организации «Молодая Просвита» Ирина МАТИЯШ.

В завершение молодые люди планируют соорудить из принесенных книжек символическую библиотеку на лестнице драмтеатра.

Справка УНИАН. Строительство нового помещения для областной библиотеки в Тернопопе начато на майдане Искусств еще в 1986 году. Площадь застройки составляет 1,823 тыс. кв. м, общая площадь помещения – 11 тыс. кв. м. Строительная готовность объекта – 80%. Последним завершить строительство новой библиотеки пообещал в сентябре 2010 года тогдашний глава облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК.