В Киев на реставрацию привезли картину Репина

ГраВ Киев для реставрации привезли картину Ильи Репина «Потрет Екатерины Сапожниковой».

Как пишет газета «Сегодня», полотно 8 лет назад пытались похитить из Чугуевского музея (Харьковская область). «С ней произошла история, не менее трагическая, чем с картиной Караваджо «Поцелуй Иуды» (украли в 2008 году из Одесского музея, вернули в 2010-м из Берлина). Ее вырезали прямо из рамы, пытались вытащить через форточку. Она очень сильно пострадала, измята», - рассказала газете заместитель гендиректора НИИ реставрационного центра Татьяна БЫЧКО.

Грабители бросили картину прямо в огороде и убежали. Полотно эти годы хранилось в том же музее - не было денег на транспортировку в Киев и охрану. «Ее будут реставрировать год. Эту работу могут сделать только у нас. Затем мы хотим в Киеве сделать выставку одной картины. После отдадим ее обратно в музей», - сказала Т. БЫЧКО.

Картина Репина «Потрет Екатерины Сапожниковой» оценивается в несколько миллионов долларов. На реставрацию потребуется около 0,5 млн грн.