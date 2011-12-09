Шестиклассник удавился, играя в «Собачий кайф»?

В Торезе Донецкой области по факту смерти ученика 6 класса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса «доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Торезского городского отдела милиции.

В сообщении напомнили, что на прошлой неделе 11-летний школьник покончил жизнь самоубийством. Повешенным в доме его обнаружил дедушка, который накануне предстоящих выходных приехал пригласить внука провести вместе время. Он и сообщил в милицию о трагедии.

По словам начальника отделения криминальной милиции по делам детей Максима ХЛОПЧУРА, воспитывался школьник в благополучной семье, конфликтов с матерью и отчимом у него не возникало. Родители постоянно наведывались в школу и интересовались успеваемостью и поведением мальчишки. Учителя и одноклассники отзывались о нем как о прилежном, дружелюбном и общительном ученике. Он серьезно занимался футболом, причем тренеры возлагали на мальчика большие надежды.

Одна из версий, которую выдвигает милиция, – мальчик стал жертвой распространенной среди подростков игры в «удушение» - некоторые называют ее «Собачий кайф», «Летаргический сон» или «Игра в мурашки». Оказалось, что друзьям-одноклассникам знакома эта «забава».

По факту смерти шестиклассника возбуждено уголовное дело, ведется следствие.