На частном предприятии в Кировограде рабочий попал под пресс

В Кировограде на одном из частных предприятий по собственной неосторожности погиб 30-летний рабочий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Мужчина попал под муфты привода маслопресса. Во время работы в механизм затянуло руку и голову погибшего. Тело извлекли бойцы аварийно-спасательного отряда спецназначения. На месте работали представители милиции, прокуратуры, Управления Госгорпромнадзора Кировоградской области.