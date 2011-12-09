Адвокат Мельниченко заявляет об угрозах в свой адрес

Адвокат бывшего офицера Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявляет об угрозах в свой адрес и в адрес его коллеги Павла СЫЧЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.НЕДИЛЬКО сказал в суде, который рассматривает жалобу адвокатов на постановление о возбуждении уголовного дела по обвинению экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

По словам Н.НЕДИЛЬКО, вчера около 23.00 в Киеве в одном из подземных переходов адвоката П.СЫЧОВА остановили «двое мужчин крепкого телосложения и предупредили, что если он и я будем принимать участие «в деле Кучмы», обязывать судью читать все материалы дела, над нами и нашими семьями будет осуществлена расправа».

Также он адвокат сообщил, что об этом поинформирована СБУ и подано заявление в Генеральную прокуратуру.

П.СЫЧОВ на заседании отсутствует, так как находится в прокуратуре. Сказав это, через несколько минут Н.НЕДИЛЬКО покинул зал судебных заседаний, сказав, что его срочно вызывают в ГПУ.