В Индии задержали судно, на борту которого 21 украинец
Из-за неуплаты портовых сборов
В Индии из-за неуплаты портовых сборов задержано судно “Genco Provence”, в состав экипажа которого входит 21 гражданин Украины.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в США, судно “Genco Provence” принадлежит компания “Genco Ship Management” (США).
По полученной от судовладельца информацию, компания “Genco Ship Management” уже перечислила соответствующие средства. В ближайшее время ожидается освобождение судна.
Также отмечается, что экипаж судна обеспечен всем необходимым, жалобы от членов команды не поступали.
Посольство Украины в США продолжает поддерживать контакты с представителями судовладельца и отслеживать ход событий по делу до момента освобождения судна.