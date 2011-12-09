Контрабанда сигарет в Украину выросла в 3,6 раза

За 11 месяцев 2011 г. было изъято 30,3 млн. контрабандных сигарет, которые пытались завезти в Украину из Молдовы и Российской Федерации.

Об этом сообщает LB.uaсо ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2010 г., объем задержанной контрабанды сигарет в Украину вырос в 2,5 раза, а ее стоимость – в 3,6 раза.

Если за 11 месяцев 2010 г. сотрудниками Государственной таможенной службы было предотвращено 867 попыток незаконного ввоза иностранных сигарет в Украину, то за 11 месяцев 2011 г. – уже 1351.

80% объема изъятой контрабанды приходится на украинско-молдавский участок государственной границы Украины.

«Такая тенденция может быть результатом несбалансированного уровня налогообложения табачных изделий в Украине и соседних странах. Так, акцизный сбор на табачные изделия в Украине в 1,5 раза выше, чем в Российской Федерации, и в 30 раз выше, чем в Молдове», - объясняют в Государственной таможенной службе.

По мнению таможенников, «прибыль от реализации табачных изделий на «теневом» рынке настолько велика, что даже привлечение к ответственности и конфискация транспортных средств и спрятанных в них табачных изделий оставляют каналы незаконного перемещения сигарет в Украину довольно прибыльными».

Представители Гостаможслужбы надеются, что новый, уже принятый и направленный на подпись Президента Украины Таможенный кодекс Украины, который предполагает более жесткую ответственность за нарушение таможенных правил, позволит несколько улучшить ситуацию с противоправным перемещением табачных изделий через украинскую границу.

Как ранее сообщала Государственная инспекция по защите прав потребителей Украины, 23% всех объектов, которые осуществляют продажу сигарет, продают в том числе и контрабандную продукцию. Больше всего контрабандными сигаретами торгуют в южных и восточных регионах Украины.