Медиа-профсоюз считает противоправным требование милиции

Медиа-профсоюз считает требование МВД раскрыть информацию о владельцах одного из средств массовой информации противоправным, и расценивает это как внедрение цензуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского независимого медиа-профсоюза по поводу обращения МВД к ООО «Дрим Лайн Холдинг», на сервере которого размещено издание LB.ua, с требованием раскрыть информацию о владельцах сайта.

Медиа-профсоюз обращается к МВД с требованием прекратить противоправные действия в отношении интернет-издания LB.ua и публично объяснить свою позицию.

“МВД ссылалось на жалобу гражданина КЛИМОВА В.М. на нецензурную лексику на сайте. Медиа-профсоюз считает действия МВД противоправными и расценивает как внедрение цензуры в интернете. Случай с LB.ua может быть началом тотального контроля СМИ в интернете», - говорится в заявлении профсоюза.

Медиаюрист Людмила ОПРЫШКО объяснила, что МВД превысило свои полномочия в этом случае: «Наличие нецензурных высказываний не может быть поводом для уголовного дела». А проводить проверку, искать владельцев сайта МВД может лишь в рамках уголовного дела.