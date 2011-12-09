В Черкассах протестовали против закрытия роддома

В Черкассах представители Украинской народной партии совместно с другими политическими силами, которые входят в Совет объединенной оппозиции, провели пикетирование сессии Черкасского городского совета с требованием не ликвидировать роддом №2.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

По их данным, недавно городской совет принял решение о слиянии двух роддомов в рамках создания Центра матери и ребенка, что практически означает закрытие одного из них.

К пикетчикам присоединились около 30 беременных черкащанок и работников роддома, обеспокоенных возможностью потерять работу.

«Нынешняя власть своей антинародной социальной политикой приводит к уменьшению рождаемости. Меньше детей рождается, закроются роддома. Дальше - детские сады будут продаваться под рестораны и торгово-развлекательные центры, а тогда и до школ доберутся», – заявил в своем выступлении председатель Черкасской областной организации УНП Леонид ДАЦЕНКО.

Он подчеркнул, что Черкасский роддом №2 - это полноценное медицинское заведение, с хорошей материально-технической базой, профессиональными врачами, расположенный в удобном месте. «Конечно, власть предержащие имеют средства, чтобы лечиться и рожать детей за границей. Мы же отстаиваем законное право граждан на профессиональную медицинскую помощь», - сказал представитель УНП.

В свою очередь, начальник Департамента здравоохранения и социальной политики Олег СТАДНИК заверил, что закрывать роддом № 2 никто не собирается, там останется помещение, будут работать врачи.